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بوارج أمريكية تشن ضربات على مواقع الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:29 صباحاً - شنت بوارج أمريكية ضربات على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن 4 ضربات يعتقد أنها من جهة البحر استهدفت مواقع للحوثيين في الحديدة.

وفي 12 نوفمبر الجاري، استهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.

جاءت الغارات حينها بعد رصد إطلاق ثلاثة صواريخ حوثية من مناطق الدريهمي جنوب الحديدة، ومن منطقة باجل شرق المحافظة.

 

هجمات حوثية

ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته التي تشنها منذ نوفمبر العام الماضي، ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيدًا باستهداف قواته، يوم الثلاثاء الماضي، حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.


وكان "الحوثيين"، قد أعلنت في 31 أكتوبر الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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