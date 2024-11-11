28 شهيدًا وجريحًا في غارة إسرائيلية على منزل شمالي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - أفادت مصادر طبية لبنانية بوقوع 28 شهيدًا وجريحًا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة عين يعقوب بمنطقة عكار، شمال لبنان.

وأدت الغارة إلى دمار واسع في الموقع المستهدف، فيما تعمل فرق الإنقاذ على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في مختلف المناطق اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بداية العدوان، مشيرةً إلى أن المستشفيات تواجه ضغوطًا كبيرة في ظل استمرار التصعيد.

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