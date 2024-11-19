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مستشار وزير الثقافة اللبناني: مبانٍ أثرية تعرضت لهدم كامل في القصف الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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مستشار وزير الثقافة اللبناني: مبانٍ أثرية تعرضت لهدم كامل في القصف الإسرائيلي - أخبار كلمتك

مستشار وزير الثقافة اللبناني: مبانٍ أثرية تعرضت لهدم كامل في القصف الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - قال الدكتور وسيم الناغي، مستشار وزير الثقافة اللبناني، إن الوزارة تسعى بكل الطرق إلى رصد كل الأخطار التي تتعرض لها المواقع الأثرية والتراثية في لبنان، برغم الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة والمنطقة أجمع.

مشيرا إلى أنه جرى تسجيل جملة من الأضرار بدرجات متفاوتة، فمثلا بعض القرى الأثرية والتراثية تعرضت للهدم الكامل خاصة في منطقة الجنوب.

هدم مبنى المنشية في مدينة بعلبك

وأضاف «الناغي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مبنى المنشية في مدينة بعلبك هُدم بالكامل جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد استهداف مباشر لمواقع التراث العالمي حتى الآن، ولكن يمكن أن يكون هناك أضرار غير مباشرة ناتجة عن ضربات القذائف والصواريخ التابعة لدولة الاحتلال.

 

هدم إسرائيل للمواقع الأثرية 

وتابع: «لا نستطيع تقييم الأضرار التي وقعت على المواقع الأثرية والتراثية بالتفصيل حتى الآن، إذ لا يمكن إرسال فرق متخصصة في ظل الأجواء الراهنة لرصد حجم الخسائر».

 

مواقع التراث العالمي 

واستطرد، أن مواقع التراث العالمي بطبيعة الحال عليها نوع من الحماية كونها مسجلة بمنظمة اليونسكو كإرث ثقافي يعني الإنسانية جمعاء ويحمل قيمة عالمية استثنائية، متابعا: «نسعى إلى عدم إعطاء أي مبرر أو زريعة كي تستهدف هذه الأماكن من خلال أي وجود عسكري أو مدني عن طريق إيواء النازحين أو غيره».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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