الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارته إلى أذربيجان لأسباب أمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - ذكرت القناة 12 العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ألغى زيارته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ لأسباب أمنية.

الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارة لأذربيجان لأسباب أمنية

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المناخ “ كوب 29” بدأ في أذربيجان يوم الاثنين الماضي، ويستمر لمدة أسبوعين في العاصمة باكو، ويهدف إلى معالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.

قمة المناخ كوب 29

وتتوقع الدول النامية والمنظمات البيئية أن تجمع الدول الصناعية الغنية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا- عشرة أضعاف الالتزام الحالي البالغ 100 مليار دولار سنويا.

رئيس الوزراء يصل إلى "باكو" لحضور قمة المناخ (COP29) المشاط تصل أذربيجان للمشاركة في يوم التمويل والاستثمار والتجارة

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