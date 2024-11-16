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رئيس أبخازيا يعد بالاستقالة بعد انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان - أخبار كلمتك

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رئيس أبخازيا يعد بالاستقالة بعد انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان - أخبار كلمتك

رئيس أبخازيا يعد بالاستقالة بعد انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - وعد الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا، بالاستقالة من منصبه عندما يغادر المتظاهرون من أنصار المعارضة مبنى البرلمان في العاصمة سوخوم.

 

الرئيس الأبخازي يعد بالاستقالة 

وقال يجانيا خلال لقاء مع أهالي قرية تاميش مسقط رأسه: "عندما يغادرون المبنى سأكتب لهم خطاب استقالة، وفي الانتخابات الجديدة سنرى حجم الدعم الذي يتمتعون به فعلا بين السكان".

وشدد الرئيس الأبخازي على أنه يجب على المتظاهرين، إخلاء مجمع المباني الحكومية وبعد ذلك سيكون مستعدا للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأضاف بجانيا أنه في حالة استقالته فإن نائب رئيس الجمهورية سيتولى حكم البلاد.

وأعلن بجانيا كذلك أنه مستعد للترشح وخوض الانتخابات المقبلة.

يوم أمس كان من المفترض أن ينظر برلمان أبخازيا، في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا. وتعارض المعارضة التصديق على هذه الوثيقة، وتزعم بأن الحديث يدور عن بيع الشقق والعقارات السكنية في أبخازيا للروس. ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع - وقرر النواب تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل.

والمطلب الرئيسي للمعارضة، هو تأجيل اعتماد الوثيقة حتى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الجمهورية في الربيع المقبل. وبحسب المتظاهرين ينبغي أن يتم طرح هذا الموضوع في البرامج الانتخابية.

وشهدت جمهورية أبخازيا تظاهر الآلاف من المعارضين، مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا ومغادرته بـ"سلام" إلى خارج البلاد. ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. 

وكسر أنصار المعارضة السياج المحيط بمجمع المباني الحكومية ثم اقتحموا البرلمان والإدارة الرئاسية. ووفقا لأحدث البيانات أصيب 13 شخصا خلال ذلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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