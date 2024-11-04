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جيش الاحتلال يزعم استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك وفق تعبيره.

 

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.


اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عملية الاعتقال جرت خلال نشاط عملياتي استباقي داخل سوريا في الأشهر الماضية".

والشهر الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

 

عدوان إسرائيلي على دمشق

 وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

جيش الاحتلال يزعم اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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