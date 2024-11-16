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البرلمان اللبناني: ترامب أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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البرلمان اللبناني: ترامب أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

البرلمان اللبناني: ترامب أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً -  قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان، مضيفًا أنه "يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%".

وأشار بري إلى أن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، وفيما يخص الاتفاق قال إن الرد على المسودة سيكون خلال 3 أيام أي بداية أو منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع: "الأمريكيون جديون والرئيس المنتخب دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين بحسب ما قال الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب".

 

وكان مسؤولون لبنانيون، أفادوا الجمعة، بأن بيروت تدرس مقترحا أمريكيا للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام غربية إن السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون عرضت على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري خطة من 13 نقطة، تنص بشكل خاص على هدنة لمدة 60 يوما وانتشارا للجيش في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وأكد بري أنه تسلم مقترحا أمريكيا، ونفى "أن يكون المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".

وقال: "إن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه في المبدأ وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مساس بسيادتنا"، كما نفى بري "أن يكون المقترح متضمنا نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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