قذائف صاروخية يقابلها غارات للاحتلال، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط قذيفة صاروخية مباشرة على مبنى في مستوطنة شوميرا الحدودية، ما يعكس استمرار وتيرة التصعيد الأمني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته في جنوب لبنان، مستهدفًا مناطق لم يدخلها منذ بداية العملية البرية، في خطوة تعكس التوتر المتزايد وتوسع نطاق الاشتباكات.

وفي تطور مرتبط بالتصعيد العسكري، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بعلشميه في قضاء بعبدا.

وتعد هذه الغارة جزءًا من سلسلة هجمات إسرائيلية تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تزايد الخسائر البشرية والبنية التحتية في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات اشتداد حدة المواجهات العسكرية وسط تحذيرات من تدهور الوضع الأمني في ظل استمرار الاشتباكات عبر الحدود بين الطرفين.

ويترقب الشارع اللبناني والمجتمع الدولي عن كثب تطورات الأحداث في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين.

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