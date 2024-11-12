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إحباط عملية طعن بالضفة، وحزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين - أخبار كلمتك

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إحباط عملية طعن بالضفة، وحزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين - أخبار كلمتك

إحباط عملية طعن بالضفة، وحزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 04:55 م 11/12/2024 4:55:22 PM

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة طعن استهدفت مجموعة من الجنود في الضفة الغربية.

وذكرت التقارير أن القوات تمكنت من تحييد منفذ العملية قبل أن يتسبب بأي إصابات في صفوف الجنود، فيما لم يتم الكشف عن هوية المنفذ أو حالته الصحية.

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في منطقة "نافيه زيف" بالجليل الغربي عبر رشقة صاروخية. ويعد هذا الاستهداف جزءًا من سلسلة عمليات أعلن عنها حزب الله مؤخرًا، تصعيدًا للصراع على الجبهة الشمالية، حيث شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار والقصف الصاروخي.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، حيث تستمر الاشتباكات المتفرقة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية. ويترقب المتابعون ما إذا كانت هذه التطورات قد تدفع نحو تصعيد أكبر في المنطقة، خاصة مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وسط تحذيرات من خطورة انزلاق الوضع إلى صراع أشمل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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