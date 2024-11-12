كتائب القسام تعلن شن 3 عمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الهجوم على قوة إسرائيلية من 7 جنود بقذيفة وأسلحة رشاشة وقنابل يدوية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 وأجهزنا على طاقمها وغنمنا منها رشاشا غرب مخيم جباليا، بالإضافة إلي استهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 قرب مدرسة شادية أبو غزالة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,665 شهيدا و103,076 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة بغزة: "قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال 48 ساعة".

طلبات دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43665 شهيدا الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت



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