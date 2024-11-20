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حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ موجهة قرب بلدة مركبا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ موجهة قرب بلدة مركبا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ موجهة قرب بلدة مركبا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:48 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني أنّ مقاتليه استهدفوا ليلة الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودًا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدًا أنه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان إنّ مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية  بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات تمّ استهدافها بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة، قبل أن تحاول قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها مقاتلو الحزب بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بيان لاحق قال الحزب إنه استهدف تجمعًا لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج «في محيط وادي هونين» المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

وأمس الثلاثاء، قُتِلَ جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة في معارك داخل الأراضي اللبنانية، ونُقلوا إلى المستشفى، فيما تخوض القوات الإسرائيلية عمليات برية محدودة ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس أن «الرقيب أول عومرموشيه جيلدور (30 عامًا) من القدس وهو من لواء جولاني، قُتل في أثناء القتال جنوبي لبنان» ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 49 منذ أن بدأ الهجوم البري على الأراضي اللبنانية ضد حزب الله في 30 سبتمبر الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.


هجمات بالمسيرات والصواريخ

وشن حزب الله أمس الثلاثاء أيضًا هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مناطق في شمال إسرائيل وقرب تل أبيب، أسفرت عن إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين انطلقتا من لبنان، وجرى اعتراضهما قبل اجتياز الحدود من دون تفعيل صفارات الإنذار، كما جرى رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان، وفُعّلت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، وجرى اعتراض بعض الصواريخ وسقط الآخر في مناطق مفتوحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ موجهة قرب بلدة مركبا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

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