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من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

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من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الشخصية التلفازية الطبيب محمد أوز لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)ـ في إدارته.

وفي عام 2022، ترشح أوز لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا بتأييد ترامب لكنه خسر، وأصبح حليفًا لترامب منذ ذلك الحين، وفق موقع "ذا هيل".

وقال ترامب في بيان: "قد لا يكون هناك طبيب أكثر تأهيلًا وقدرة من الدكتور أوز على جعل أمريكا صحية مرة أخرى"، في إشارة إلى الشعار الذي أطلقه روبرت ف. كينيدي جونيور، الناشط الشهير المناهض للقاحات الذي اختاره  ترامب  لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وأضاف ترامب: "سيكون الدكتور أوز رائدا في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم".

وتابع: "سيعمل أيضًا على الحد من الهدر والاحتيال داخل أكثر وكالة حكومية تكلفة في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".

 

محمد أوز

اكتسب أوز (وهو من أصول تركية) شهرة كبيرة عندما حل ضيفًا في برنامج أوبرا وينفري الحواري، قبل أن يطلق برنامجه الخاص في عام 2009. وظهر ترامب في البرنامج خلال حملته الانتخابية عام 2016 للكشف عن نتائج فحصه البدني.

وتعرض أوز لانتقادات شديدة من قبل متخصصين طبيين آخرين بسبب الترويج لعلاجات طبية وأنظمة غذائية غير مثبتة. كما أنه واجه انتقادات في عام 2020 بسبب الترويج لعقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا لعلاج كوفيد-19.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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