لن نوقف إطلاق النار، إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - تعهدت إسرائيل بمواصلة ضرب حزب الله بكل قوة، على لسان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله

وبحسب "رويترز"، قال كاتس، اليوم الثلاثاء، إنه أكد مجددًا خلال اجتماع مع قادة جيش الاحتلال أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بكل قوتها، وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وذكر كاتس في منشور على منصة إكس: "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

وكان كاتس صرح بأن إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله.

تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان

وتابع أن مهمتها الحالية تتمثل في تغيير الوضع الأمني في لبنان؛ ما أثار التساؤلات حول الأهداف الجديدة لإسرائيل من الحرب في لبنان.

تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان



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