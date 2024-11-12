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لن نوقف إطلاق النار، إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله - أخبار كلمتك

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لن نوقف إطلاق النار، إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله - أخبار كلمتك

لن نوقف إطلاق النار، إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - تعهدت إسرائيل بمواصلة ضرب  حزب الله بكل قوة، على لسان وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب حزب الله 

وبحسب "رويترز"، قال كاتس، اليوم الثلاثاء، إنه أكد مجددًا خلال اجتماع مع قادة جيش الاحتلال أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بكل قوتها، وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وذكر كاتس في منشور على منصة إكس: "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

وكان كاتس صرح بأن إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله. 

تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان

وتابع أن مهمتها الحالية تتمثل في تغيير الوضع الأمني في لبنان؛ ما أثار التساؤلات حول الأهداف الجديدة لإسرائيل من الحرب في لبنان.

تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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