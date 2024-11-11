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حماس: مخطط إسرائيل بالضفة الغربية يفجر الأوضاع ويكشف نازية الكيان - أخبار كلمتك

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حماس: مخطط إسرائيل بالضفة الغربية يفجر الأوضاع ويكشف نازية الكيان - أخبار كلمتك

حماس: مخطط إسرائيل بالضفة الغربية يفجر الأوضاع ويكشف نازية الكيان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - قالت حركة حماس، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش مضيه في تنفيذ خطة للسيطرة على الضفة الغربية يدحض مزاعم الواهمين بالتعايش مع هذا الكيان النازي.

وأضافت حماس: "إعلان سموتريتش مضيه في تنفيذ خطة للسيطرة على الضفة الغربية يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية ويفجر الأوضاع بالمنطقة ".

تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

أفادت وكالة «رويترز»، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، قال إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.

وبحسب «رويترز»، أضاف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: "حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. و2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية".

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ  الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

كذلك شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.

 


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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