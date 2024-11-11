الفلبين تخلي 2500 قرية تأهبا لوصول الإعصار "توراجي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:17 صباحاً - تقوم السلطات الفلبينية بإجلاء الآلاف من الأشخاص قسرا من 2500 قرية في شمالي البلاد، اليوم الإثنين، وذلك مع تهديد إعصار آخر للمنطقة المتضررة بالفعل من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن ثلاثة أعاصير خلال أقل من شهر.

ومن المتوقع أن يعبر إعصار توراجي فوق منطقة لوزون الجبلية، المنطقة التي قام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أمس الأحد بتفقد الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار الأخير، وأشرف على توزيع طرود غذائية على السكان.

وقد تخلف ماركوس عن حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع في بيرو للإشراف على جهود التعافي من الأعاصير المتتالية.

وكان الإعصار توراجي سريع التحرك على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية صباح اليوم الإثنين، مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يتجه نحو شمال غرب البلاد عبر لوزون، ويضعف أثناء عبوره سلسلة جبال قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي.

وأمر وزير الداخلية جونفيك ريمولا بإجلاء قسري للأشخاص في 2500 قرية من المتوقع أن يضربها الإعصار توراجي، محذرا من أن جبال ووديان وسهول لوزون المشبعة بالأمطار أصبحت أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.

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