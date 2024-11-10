مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن القيادي العسكري في حزب الله اللبناني سليم عياش، المتهم الأول باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، اغتيل اليوم.

مقتل سليم عياش في غارة إسرائيلية

وأوضحت التقارير الإعلامية أن عياش قد قتل بغارة إسرائيلية على بلدة القصير الحدودية السورية مع لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن عياش مُدانًا رئيسًا باغتيال رفيق الحريري، مع ثلاثة آخرين من "حزب الله"، وذلك في حُكم صادر غيابيًّا عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ديسمبر 2020.

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