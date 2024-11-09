شريف فتحي: نستعين بالذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة المصرية - أخبار كلمتك

شريف فتحي: نستعين بالذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة المصرية - أخبار كلمتك

212 مليون خدمة طبية قدمتها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

212 مليون خدمة طبية قدمتها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد تعيينه في منصب رفيع، كينيدي جونيور يبدأ في اختيار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد تعيينه في منصب رفيع، كينيدي جونيور يبدأ في اختيار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

بعد تعيينه في منصب رفيع، كينيدي جونيور يبدأ في اختيار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 07:17 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السياسي روبرت كينيدي جونيور الذي سيعينه الرئيس دونالد ترامب في منصب رفيع، بدأ يختار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية للإدارة الجديدة.


وقال ديل بيجتري، الذي كان مدير اتصالات الحملة، إن كينيدي، الذي ينحدر من عائلة سياسية بارزة، طُلب منه أن يوصي بمرشحين لشغل مناصب في جميع الهيئات التنظيمية الصحية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وإدارة الغذاء والدواء.  وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن كينيدي جونيور من غير المرجح أن يتمكن من تولي وزارة الصحة وغيرها من السلطات الصحية، لأن الجمهوريين المعتدلين في الكونجرس من المرجح أن يصوتوا ضد ترشيحه.

وترجح وسائل إعلام بأنه لدى كينيدي جونيور فرصة لتولي منصب مستشار ترامب.

وغالبا ما يتعرض كينيدي جونيور لانتقادات بسبب نظريات المؤامرة المزعومة وادعاءاته المتعلقة بالرعاية الصحية التي لا تدعمها الحقائق.

وقال روبرت إف كينيدي جونيور الذي يعد شخصية بارزة في الحركة المناهضة للتطعيم والذي وعده ترامب بـ"دور كبير" في قطاع الصحة، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأربعاء "لن أمنع أي أحد من تلقي اللقاحات".

لكنه أكد بأن إدارة ترامب قد توصي بإزالة الفلوريد الذي تقول السلطات الأمريكية إنه مفيد لصحة الأسنان والعظام، من إمدادات المياه العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق