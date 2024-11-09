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سول تتهم بيونج يانج بشن هجمات تشويش على نظام "جي بي إس" وتكشف ماذا حدث للسفن والطائرات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:45 صباحاً - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونج أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنًا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونج يانج بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرًا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونج-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.

 وقالت كوريا الشمالية والجيشان الكوري الجنوبي والياباني، اللذان تتبعا مسار الصاروخ في الفضاء قبل أن يسقط في المحيط بين اليابان وروسيا، إن الصاروخ الذي أطلق،  الخميس، حلّق على ارتفاع أعلى مقارنة بأي صاروخ أطلقته بيونجيانج في السابق.

وأشادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالصاروخ قائلة إنه "أقوى صاروخ إستراتيجي في العالم".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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