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شرطة أمستردام: إصابة 5 واعتقال 62 مشجعا عقب مباراة طرفها فريق إسرائيلي - أخبار كلمتك

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شرطة أمستردام: إصابة 5 واعتقال 62 مشجعا عقب مباراة طرفها فريق إسرائيلي - أخبار كلمتك

شرطة أمستردام: إصابة 5 واعتقال 62 مشجعا عقب مباراة طرفها فريق إسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً -  أعلنت شرطة أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه تم اعتقال 62 شخصًا على خلفية هذه الأحداث، وأكدت أن التحقيقات جارية حول تقارير تفيد بوقوع احتجاز رهائن محتمل خلال أعمال الشغب.

 كما أشارت الشرطة إلى أنها عثرت على عدد من الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عن فقدانهم خلال الفوضى.

تواصل السلطات الأمنية في هولندا تكثيف جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث والتوصل إلى أسباب اندلاع الشغب الذي أثار مخاوف واسعة بين سكان المنطقة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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