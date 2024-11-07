استشهاد 3 مدنيين وإصابة ثلاثة عسكريين و4 من قوات اليونفيل في غارة إسرائيلية على لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 عسكريين و4 من قوات اليونفيل في استهداف العدو الإسرائيلي سيارة في صيدا.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وذكر الجيش اللبناني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش وأثناء مرور دورية لليونيفيل في صيدا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات خربة سلم وقبريخا والجميجمة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في سبتمبر الماضي، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية على 3 بلدات بجنوب لبنان استشهاد 4 من عائلة حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على لبنان

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