صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس بدوي صافرات الإنذار في كريات شمونة وجوارها.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

وقال حزب الله إنه استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي جورنوت هجليل وأفيريم بالجليل الغربي.

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