بعد مذكرة اعتقال نتنياهو، مدعي الجنائية الدولية يطالب جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

مدعي الجنائية الدولية يطالب جميع الدول بالوفاء بالاتزاماتها

وقال كريم خان: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية.

أول تعليق من محكمة العفو الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو

وأضافت العفو الدولية في بيانها: "أنه لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسئولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب".

وفي السياق ذاته قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليقا على مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت: “توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

أول تعليق أمريكي على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت

وزعم مايك والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مدعيا أن إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما.

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