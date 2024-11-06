ترامب يحصد 95 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:28 صباحاً - الانتخابات الأمريكية 2024، حصد دونالد ترامب المرشح الجمهوري، وفقًا للنتائج الأولية، 95 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 35 صوتًا لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، حتى الآن.

تفوق ترامب على هاريس

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفقا للنتائج الأولية، في ولايات ميسيسيبي وتينيسي وألاباما وفلوريدا، فيما فازت هاريس في إيلينوي ورود آيلاند وكونتيكت.

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟ ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت

فوز ترامب بولاية فلوريدا

وأضاف دونالد ترامب 30 صوتًا بالمجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية فلوريدا، ويتقدم ترامب في جورجيا بنسبة 62% بعد فرز 25 % من الأصوات.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

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