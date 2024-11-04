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خبير بالعلاقات الدولية: الحرب بغزة ولبنان تؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

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خبير بالعلاقات الدولية: الحرب بغزة ولبنان تؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

خبير بالعلاقات الدولية: الحرب بغزة ولبنان تؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أكد إبراهيم إدريس، خبير العلاقات الدولية، أن الموقف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مضطرب ليس كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة في 2020، مشددًا على أن قضية الحرب في غزة والاحتياج في لبنان، وكل هذه القضايا والأحداث في الشرق الأوسط ترمي بظلالها على الرأي في أمريكا، وبشكل خاص رأي الناخب العربي الأمريكي.

توجهات الناخب العربي الأمريكي

وتابع إدريس، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يحدث في غزة ولبنان يؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي، وفي لقاء للتلفزيون الأمريكي مع إحدى الجاليات العربي كانوا مؤيدين لبايدن في المرحلة السابقة عندما تم سؤالهم عن الأحداث في الشرق الأوسط كانوا يؤيدون للديمقراطيين لكن تحول توجههم لتأييد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، والتي أعلنت موقفها الواضح من قضية غزة، وإدانتها للحرب ورغبتها في إيقاف الحرب».

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كتلة طلاب الجامعات الأمريكية

وواصل: موجة الشباب التي ظهرت في الجامعات، والتي تفتقدهم كتلة تجمعهم في منظمة فاعلة مثل، انزاحت فكرة دعمهم للديمقراطيين، موضحًا أن فكرة دعم هؤلاء للديمقراطيين توقفت؛ لأنهم أثبتوا موقفا سلبيا فيما يخص قضية إيقاف الحرب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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