إلهام شاهين لأساقفة الكنيسة في أمريكا: ربط الدين بالفن «رسالة هادفة» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:20 مساءً - ترأست الفنانة إلهام شاهين الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم في نيويورك تحت شعار “نيويورك تتكلم عربي”.

واستهلت شاهين كلمتها بالترحيب بزملائها الفنانين: محمود حميدة، ليلى علوي، هشام ماجد، أمير شاهين، والمخرج هاني لاشين، معربة عن سعادتها بحضورهم ومشاركتهم في فعاليات المهرجان.

كما رحبت بالأنبا يوسف، أسقف جنوب الولايات المتحدة، والأنبا ديفيد، أسقف نيويورك، مؤكدة أن ربط الدين بالفن رسالة هادفة، قائلة:"ربط الدين بالفن شيء جميل جدًا”.

يُذكر أن المهرجان المصري الأمريكي انطلق مساء أمس الجمعة بتوقيت نيويورك، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجم محمود حميدة، بحضور نخبة من الفنانين والمخرجين، مما أضفى على الحدث طابعًا مميزًا يعكس ثراء وتنوع الفن المصري في المحافل الدولية.

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