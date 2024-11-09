رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يفتح النار على نتنياهو: يهدد الأمن القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - وجه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، آموس يدلين، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "لم يتعلم من الماضي" بعد إقالته وزير الدفاع يوآف جالانت وسط أزمة متعددة الجبهات.

وأكد يدلين أن قرار إقالة غالانت يضر بالأمن القومي ويفتح الباب أمام "انقسامات داخلية قد تؤدي إلى كارثة أمنية".

وأشار يدلين إلى أن جالانت كان قد عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية وحرص على تمرير صفقة تبادل، وهي مواقف عكست التزامه بالأمن القومي، مضيفًا أن إقالته وسط هذه التوترات سيعزز استغلال الأعداء للأزمة الداخلية.

كما حذر يدلين من إقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشارة القانونية لإعاقة التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، واعتبر هذه الخطوات "محاولة للسيطرة على القضاء"، ما ينذر بمزيد من التوتر الداخلي ويهدد استقرار الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.