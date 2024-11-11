ترامب يعلن أسماء الموظفين فى الإدارة الأمريكية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عين ستيفن ميلر نائبا لكبيرة موظفي البيت الأبيض للسياسات.

النائبة إليز ستيفانيك سفيرm لدى الأمم المتحدة

كما اختار الرئيس المنتخب النائبة إليز ستيفانيك لتشغل منصب سفيرته لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب فى بيان يوم الاثنين للإعلان عن اختياره: "إليز هى مقاتلة قوية للغاية ومتينة وذكية من أمريكا أولًا".

قيصرا للحدود

كما أوضح الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن توم هومان، القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية السابق، سوف يعمل "قيصرا للحدود" فى إدارته القادمة.

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