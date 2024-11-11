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ترامب يعلن أسماء الموظفين فى الإدارة الأمريكية الجديدة - أخبار كلمتك

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ترامب يعلن أسماء الموظفين فى الإدارة الأمريكية الجديدة - أخبار كلمتك

ترامب يعلن أسماء الموظفين فى الإدارة الأمريكية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عين ستيفن ميلر نائبا لكبيرة موظفي البيت الأبيض للسياسات.

النائبة إليز ستيفانيك سفيرm لدى الأمم المتحدة

كما اختار الرئيس المنتخب النائبة إليز ستيفانيك لتشغل منصب سفيرته لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب فى بيان يوم الاثنين للإعلان عن اختياره: "إليز هى مقاتلة قوية للغاية ومتينة وذكية من أمريكا أولًا".

قيصرا للحدود

كما أوضح الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن توم هومان، القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية السابق، سوف يعمل "قيصرا للحدود" فى إدارته القادمة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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