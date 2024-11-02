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غارة إسرائيلية تدمر جسرًا بمحافظة عكار شمالي لبنان - أخبار كلمتك

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غارة إسرائيلية تدمر جسرًا بمحافظة عكار شمالي لبنان - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية تدمر جسرًا بمحافظة عكار شمالي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - شنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدي لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 71 شهيدا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 وبين أن العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان ارتفع إلى 11876 اعتداء.

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للشهداء  والجرحى ارتفع منذ بدء الاحداث إلى 2968 شهيدًا و13319 جريحًا".

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190083 نازحًا (44041 عائلة) في مراكز الايواء، وفقًا للوزارة.

وبينت أنه حتي اليوم السبت، سُجّل عبور 361300 مواطن سوري و177864 مواطنًا لبنانيًا إلى الأراضي السورية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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