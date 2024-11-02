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بعد قرار البنتاجون، طهران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية - أخبار كلمتك

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بعد قرار البنتاجون، طهران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية - أخبار كلمتك

بعد قرار البنتاجون، طهران تعتزم زيادة نطاق صواريخها الباليستية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:48 مساءً - قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي: إنه من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو 2000 كيلومتر، وتراجع عقيدتها النووية، في ظل التوتر المتزايد مع إسرائيل، وتبادل الضربات الجوية بين الطرفين.

وأكد خرازي أن إيران لديها القدرة الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، رغم كونها مقيدة بفتوى من خامنئي. كما أشار إلى أن بلاده سترد على الهجمات الإسرائيلية في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها، في ظل تبادل الضربات بين الجانبين.

في سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" الإخباري كشف، أن إيران تستعد لتنفيذ ما وصفها بأنها "ضربة انتقامية كبرى" ضد إسرائيل. 

إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن هناك معلومات للمخابرات الإسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

وسبق أن أمرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بنشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط، في سياق ينذر باحتمال اشتعال المنطقة، بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

نشر تعزيزات جديدة في الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية  عن نشر مدمرات ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط، مع وصول المعدات الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

يأتي هذا القرار، مع تزايد التوترات في المنطقة بعد هجوم جوي إسرائيلي على مواقع إيرانية.

وفي بيان الوزارة، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها في حال استغلت إيران أو المجموعات التابعة لها هذه التوترات لاستهداف المصالح الأمريكية.

نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

 

وقال إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها، والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد، على حد قوله.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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