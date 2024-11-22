هآرتس: نتنياهو أحبط التوصل لصفقة تبادل الرهائن 3 مرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - نقلت صحيفة هآرتس في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن خلال الأشهر الماضية".

نتنياهو يفشل صفقة الرهائن أكثر من مرة

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، أن مسئولا أمنيا كبيرا قال: "الظروف تغيرت واقتربنا من الاتفاق مع حماس، وليس مستبعدا التوصل إلى صفقة قبل تنصيب ترامب في يناير المقبل".

صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

وجاء في تقرير هيئة البث الإسرائيلية أن الخطوط العريضة المقترحة للصفقة مع حماس تشمل مرحلة إنسانية أولى ووقف الحرب لمدة 42 يوما.

ويأتي ذلك بعدما اقتربت إسرائيل من توقيع اتفاق تسوية مع حزب الله اللبناني، وذلك بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لمنع توسع رقعة الصراع.

وفي هذا السياق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح جيش الاحتلال الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وقف إطلاق النار في لبنان

وكشفت "القناة 13" الإسرائيلية عن "بعض تفاصيل مسودة مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح جيش الاحتلال الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701".

وأوضحت أن "الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق وفقا للمسودة المسربة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية".

واعتبرت القناة أن "القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية".

ويتيح الاتفاق لجيش الإحتلال الإسرائيلي، وفقا للمسودة: "البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق".

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