اكتشفوا كل جديد حول “الأخضر يسجل رقم تاريخي”.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في البنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - واصل سعر الدولار ارتفاعة أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده خلال تعاملات الأمس، يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق العملات داخل مصر، مما يساهم في تقليل التقلبات السعرية التي قد تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة وفقًا لآخر تحديث.

أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك مصرية نفس المستوى تقريبا، في بنك قناة السويس وبنك المصرف المتحد، بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه، أما في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقرت الأسعار عند نفس القيمة، 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، كذلك شهدت البنوك التجارية مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية سجل 50.60 للشراء و50.70 للبيع، مما يشير إلى تناسق الأسواق البنكية فيما يتعلق بتداول الدولار.

أثر استقرار الدولار على الاقتصاد المصري

يعزز استقرار سعر الدولار المناخ الاقتصادي في مصر، حيث يساعد في التحكم في معدلات التضخم التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الاستقرار عامل جذب للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استقرار العملة كأحد العوامل الأساسية لقراراتهم الاستثمارية، كما يسهم في تحسين قطاع السياحة من خلال توفير تكاليف أكثر استقرارا للسياح الأجانب، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.