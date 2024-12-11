اكتشفوا كل جديد حول بكم عيار 21 الآن؟.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في السعودية بعد آخر تحديث - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء مقارنة بالأيام السابقة، متأثرة بالزيادة العالمية في أسعار الذهب، في التعاملات اليوم، لوحظ ارتفاع في أسعار جرامات الذهب والسبائك مقارنة بإغلاق يوم أمس الثلاثاء، في هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب بتفاصيلها بما يشمل الجرامات، الأونصة، والسبائك.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

جاءت أسعار الذهب وفقا للجرامات كما يلي:

عيار 24: حوالي 319.93 ريال سعودي (غير شامل المصنعية والضريبة).

عيار 21: حوالي 284 ريال سعودي (غير شامل المصنعية والضريبة).

عيار 18: حوالي 243.50 ريال سعودي (غير شامل المصنعية والضريبة).

بالإضافة إلى ذلك، بلغت أسعار الأونصة في السوق السعودية اليوم حوالي 10,094 ريال سعودي، ما يعادل 2692 دولارا أمريكيا.

أسعار السبائك الذهبية في السعودية

تتوفر السبائك الذهبية في المملكة بأوزان مختلفة، وتتفاوت أسعارها كما يلي:

سبيكة 5 غرامات: حوالي 1706.43 ريال سعودي.

سبيكة 10 غرامات: حوالي 3373.01 ريال سعودي.

سبيكة 50 غراما: حوالي 16,637.50 ريال سعودي.

سبيكة كيلوغرام واحد: حوالي 33,209.49 ريال سعودي.

تأثير عالمي على أسعار الذهب

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب داخل المملكة يرتبط بالتغيرات العالمية في السوق، حيث ارتفعت أسعار الأوقية عالميا إلى 2692 دولارا أمريكيا، هذا الارتفاع يعكس حالة من التقلبات في الأسواق العالمية، مما يدفع المهتمين بالاستثمار في الذهب إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر.