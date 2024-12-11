اكتشفوا كل جديد حول هل تكتب السعودية تاريخا جديدا؟.. الفيفا يعلن اليوم عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، يشهد حدثا تاريخيا في عالم كرة القدم، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 خلال اجتماع كونجرس الفيفا الاستثنائي، المملكة هي المرشح الوحيد لهذا الحدث، وقد حصلت على غالبية الأصوات، مما يجعلها على أعتاب تنظيم واحدة من أكبر بطولات العالم الرياضي.

الملف السعودي رؤية استثنائية وجاهزية مطلقة

تقدمت المملكة العربية السعودية رسميا بملف استضافة كأس العالم 2034 في باريس بتاريخ 27 يوليو 2023، واستطاعت أن تحقق تقييما غير مسبوق بلغ 419.8 نقطة من أصل 500 في تقييم الفيفا، هذا التقييم التاريخي يعكس التزام السعودية بتقديم تجربة رياضية عالمية فريدة، فيما ينافس المغرب وإسبانيا والبرتغال على استضافة نسخة 2030، استطاعت السعودية التفرد بملفها لمونديال 2034، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم بكل كفاءة واحترافية.

أجندة الكونجرس ورياض تكتب التاريخ

يجمع اجتماع كونجرس الفيفا اليوم نخبة من الشخصيات الرياضية لاتخاذ قرارات حاسمة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة ميزانيات الفيفا للأعوام المقبلة والإعلان الرسمي عن الدول المستضيفة لكأس العالم 2030 و2034، تستعد العاصمة الرياض لاستقبال البطولة العالمية من خلال تنظيم استثنائي يعزز من مكانتها كمركز رياضي عالمي، واستضافة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ المملكة تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها في تعزيز ريادتها الرياضية عالميا، مع استعدادات على أعلى مستوى لجعل هذا الحدث الأبرز في تاريخ البطولة.