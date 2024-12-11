اكتشفوا كل جديد حول خليج 26 ..موعد مباراة السعودية والبحرين في كاس الخليج والقنوات الناقلة لها بالمجان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:45 مساءً - تصدر السؤال عن موعد مباراة السعودية والبحرين جميع محركات البحث في الفترات الأخيرة ،حيث يرغب جماهير الفرقتين في معرفة الموعد المحدد للمباراة التي ينتظرها الكثير في بطولة كاس الخليج ،حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات الهامة التي يلعبها الفريقين ،وتأتي هذه المباراة من ضمن منافسات الجولة الأولي في المجموعة الثانية بجانب البحرين واليمن في بطولة كاس الخليج 26 ،

موعد مباراة السعودية والبحرين في كاس الخليج

ويهتم الكثير من جماهير كرة القدم بمعرفة الموعد المحدد لمشاهدة المباراة ،وسوف تقام المباراة في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 ،وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية ،وتستضيف أراضي الكويت الفريقين لإقامة المباراة المنتظرة علي استاد جابر الأحمد الدولي.

مباريات الجولة الاولي من كاس الخليج 26

مباراة الكويت وعمان تكون في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 وتقام في تمام الساعة 5:25 بتوقيت السعودية.

مباراة قطر والإمارات تكون يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 وتقام في تمام الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

مباراة العراق واليمن تكون يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 وتقام في تمام الساعة 5:25 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في كاس الخليج

ويرغب جميع الجماهير بمعرفة القنوات التي تنال حقوق البث المباشر للمباراة لمشاهدة المباراة من خلالها ،وسوف تذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية ،وقنوات الكاس الرياضية اليكم ترددات القنوات.

تردد قناة الكاس الرياضية 2025

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11919.

معامل الاستقطاب للقناة :عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2025