اكتشفوا كل جديد حول رابط معبر فيشخابور لإقليم كوردستان 2025 موقع التسجيل peshabour.krd طلب التصريح للعبور من المعبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - أعلنت الإدارة المشرفة على معبر فيشخابور الحدودي بإقليم كوردستان عن رابط معبر فيشخابور الإلكتروني، وهذا الرابط المفعل من شأنه تنظيم الانتقالات والذهاب من وإلى الإقليم، وهو ما يمنح اللاجئين المزيد من الخدمات بشكل إلكتروني مما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات التي تيسر من مغادرة ‘إقليم كوردستان وفق الشروط المحددة بالطريقة الإلكترونية المتاحة من خلال معبر بيشابور، وفيما يأتي توضيح لكيفية الحصول على تصريح رسمي بالمغادرة أو الدخول للإقليم من خلال الرابط الرسمي لمعبر فيشخابور.

رابط معبر فيشخابور

تلك الخدمة يتم منحها إلى كل المواطنين ممن يرغبون في أن يدخلوا إلى الإقليم من خلال المعبر بيشابور لزيارة عائلية، أو من أجل تلقي الخدمات بالقنصلية أو الحصول على ما يلزم من المعونات والخدمات الإنسانية، أو الحصول على مراجعة وفحص طبي هام أو حال التعرض لأي حالة من حالات الطوارئ، وهو ما يتم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمعبر وهو https://peshabour.krd/inapplication/ ومن خلاله يممكن التواجد على الصفحة الرئيسية للمعبر، ومن ثم يتم النقر على خدمة بدء الطلب، واستكمال ما يلزم من الإجراءات المطلوبة، وملء كافة البيانات المطلوبة للحصول على التصريح الرسمي للدخول أو المغادرة للإقليم من خلال المعبر.

شروط طلب تصريح دخول لإقليم كوردستان عبر معبر فيشخابور

الشروط التي يجب أن تستوفى هي: