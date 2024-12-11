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منصة سرب سلطنة عمان 2024 “الأمان السيبراني” خدمة تسجيل وإدارة الحركة الجوية - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - في إطار جهود سلطنة عمان لتحسين سلامة الملاحة الجوية، وتنظيم حركة الطائرات المسيرة في أجوائها أصدرت هيئة الطيران المدني رخصة لشركة تحليق لخدمات الطائرات المسيرة (ش.م.م) و يأتي هذا القرار في سياق استضافة الهيئة لأسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي والأسبوع الوزاري الرفيع المستوى الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.

منصة سرب سلطنة عمان

توفر منصة سرب خدمة تسجيل وإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار (الدرون) وتعتمد على نظام رقمي متطور في المرحلة الأولى تستهدف المنصة تسجيل مشغلي الطائرات بدون طيار من فئة الهواة مما يسهل عليهم الحصول على الترخيص المناسب بعد اجتياز اختبار معرفي بسيط، هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تحليق الطائرات في مناطق آمنة تم تحديدها بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية مما يحسن من أمان الفضاء الجوي العماني.

تأتي هذه الخدمة استجابة للزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات بدون طيار حيث تتيح تسريع استخراج التصاريح وتسهيل إجراءات التسجيل للمشغلين بالإضافة إلى ذلك تتيح منصة سرب مراقبة وتعقب عمليات التشغيل مما يساهم في تحسين إدارة حركة الطائرات في الأجواء العمانية.

الأمان السيبراني كأولوية

يتم تصميم المنصة وفقًا لأعلى مستويات الأمان والحماية ضد الهجمات السيبرانية وذلك من خلال تخزين كافة البيانات في خوادم محلية باستخدام خوارزميات وبرمجيات محلية هذا النهج يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة آمنة ومحمية لمستخدمي الطائرات بدون طيار.

يستند قرار إصدار الترخيص لشركة تحليق لخدمات الطائرات المسيرة إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، بالإضافة إلى القرار رقم 1412/2023 الذي ينظم نشاط الطائرات بدون طيار، و تسعى هيئة الطيران المدني من خلال هذه اللائحة إلى تحسين سلامة وأمان تشغيل الطائرات بدون طيار وتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة في هذا المجال.

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