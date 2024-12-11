“بالرقم القومي” رابط الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2025 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:14 صباحاً - تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2025، والتي يهتم بها عدد كبير من أصحاب المعاشات خاصة في ظل الظروف الإقتصادية المتعثرة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة، وتلقت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الكثير من التساؤلات حول موعد صرف العلاوات الخمس ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل .

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2025

وبعد البحث المتزايد عن موعد صرف العلاوات الخمس 2025 تجيب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن هذا السؤال المتداول والذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات خلال الآونة الأخيرة، حيث تم صرف ثلاث دفعات من العلاوات الخمس ولم يتبقى سوى دفعتين فقط ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في ديسمبر 2024، وصرف الدفعة الخامسة في مارس 2025، وأشارت الدكتورة “مايا مرسي” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن صرف العلاوات الأخيرة في يناير المقبل.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2025

وتيسيراً على عدد كبير من أصحاب المعاشات فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس وإليكم خطوات الاستعلام….