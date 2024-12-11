اكتشفوا كل جديد حول تحرك جديد .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - شهدت الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، ويعتبر الدولار من أكثر العملات الصعبة التي لها تأثير قوي علي الحركة التجارية علي المستويين المحلي والعالمي، وقد يختلف سعر الدولار من حين الي أخر، ويؤثر الدولار في الذهب فقد يرفع سعر الذهب كما حدث في وقت سابق، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء

سوف نتعرف زوارنا الأعزاء علي سعر الدولار في التعاملات التي تمت علي مدار اليوم في السوق السوداء، واليكم السعر علي الشكل التالي:

سجل سعر 1 دولار اليوم في السوق السوداء الي 50.39 جنية مصري.

سجل سعر 5 دولار اليوم في السوق السوداء الي 251.95 جنية مصري.

سجل سعر 10 دولار اليوم في السوق السوداء الي 503.90 جنية مصري.

سجل سعر 25 دولار اليوم في السوق السوداء الي 1259.75 جنية مصري.

سجل سعر 50 دولار اليوم في السوق السوداء الي 2519.50 جنية مصري.

سجل سعر 100 دولار اليوم في السوق السوداء الي 5039.00 جنية مصري.

سجل سعر 150 دولار اليوم في السوق السوداء الي 7558.50 جنية مصري.

سجل سعر 200 دولار اليوم في السوق السوداء الي 10078.00 جنية مصري.

سجل سعر 500 دولار اليوم في السوق السوداء الي 25195.00 جنية مصري.

سجل سعر 1000 دولار اليوم في السوق السوداء الي 50390.00 جنية مصري.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الي 50.40 جنية للشراء، بينما 50.50 جنية للبيع.