اكتشفوا كل جديد حول ارخص عمرة في مصر… أسعار عمرة رمضان 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - يبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات المصرية عن أسعار عمرة رمضان 2025،خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وأن العمرة في هذا الوقت لها ثواب وفضل كبير ويسعى الكثير من الأشخاص لأداء العمرة في هذا التوقيت من كل عام لما فيه من روحانيات وأجواء جميلة، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في عمليات البحث عن أسعار عمرة رمضان 2025، والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور التالية…..

أسعار عمرة رمضان 2025

حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في أداء عمرة رمضان والتي أصبحت متوفرة بأسعار تتناسب مع الجميع، وإليكم الأسعار….

عمرة رمضان لمدة 30 يوم غرفة رباعية بسعر 55500 جنيه.

عمرة رمضان لمدة 30 يوم غرفة ثلاثية بسعر 61000 جنيه.

أما سعر عمرة رمضان لمدة 30 يوم غرفة ثنائية بسعر 71000 جنيه.

برنامج عمرة رمضان مدتها 15 يوم تبدأ من الأسبوع الأخير من شهر شعبان للاسبوع الأول من شهر رمضان وهذه الفترة تعد من أفضل الفترات التي لا يوجد بها زحام شديد وتكلفتها 37000 جنيه للغرفة الرباعية، و 40000 جنيه للغرفة الثلاثية، و 45000 جنيه للغرفة الثنائية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لعمرة رمضان 2025