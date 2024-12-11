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“عيار 21 يسجل ارتفاع كبير”.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بعد الارتفاع محليا وعالميا - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “عيار 21 يسجل ارتفاع كبير”.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بعد الارتفاع محليا وعالميا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:38 صباحاً - يشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 استقرارا نسبيا بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم أمس، جاء هذا الارتفاع بعد زيادة قدرها 100 جنيه في سعر عيار 21 وباقي الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية، هذا الاستقرار يأتي في ظل حالة من التذبذب في الأسواق العالمية، حيث استقرت أسعار الذهب بالدولار بعد موجة صعود قوية شهدتها في الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب في السوق المحلي

حسب آخر البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 في مصر على النحو التالي:

  • عيار 24: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331.43 جنيه للجرام.
  • عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا في مصر، عند 3790 جنيها للجرام.
  • عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3248 جنيها للجرام.
  • الجنيه الذهب: سجل الجنيه الذهب عيار 21 (الذي يزن 8 جرامات) نحو 30320 جنيها.
“عيار 21 يسجل ارتفاع كبير”.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بعد الارتفاع محليا وعالميا

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الأيام المقبلة

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل المحلية والدولية، ويعتقد الخبراء أن أسعار الذهب ستظل في حالة من التذبذب في الأيام القادمة بسبب عدة أسباب:

  1. تحركات أسعار الذهب عالميا: من المتوقع أن تشهد الأسواق الدولية تقلبات نتيجة القرارات الاقتصادية المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
  2. الطلب المحلي: استمرار الطلب المتزايد على الذهب في السوق المحلي قد يدفع الأسعار للارتفاع تدريجيا.
  3. سعر الدولار: يعتبر تغير سعر الدولار أمام الجنيه من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب في السوق المصري، حيث ينعكس أي تغيير في سعر الدولار بشكل مباشر على المعدن النفيس.

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