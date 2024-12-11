اكتشفوا كل جديد حول سعر عيار 21 … سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 فى جميع محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:38 صباحاً - سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 من جديد يشهد ارتفاعاً جديد على مستوى سعر الذهب عيار 18 وعيار 21 فى جميع محلات الصاغة المصرية، حيث من جديد شهدت اسعار الذهب ارتفاعاً جديداً وصل قيمته الى 25 جنيه على مستوى اسعار عيار 21 بشكل وصل من خلاله سعر الذهب عيار 21 عند مستويات 3800 جنيه مصري، لهذا سنوضح مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز اجدد اسعار الذهب فى مصر الان.

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 11 ديسمبر قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً علي مستوي سعر جرام 18 وعيار 21 بشكل وصل من خلاله قيمة هذا الارتفاع الى مايصل قيمته الى 800 جنيه مصري على سعر الجنيه الذهبي، بعد ان وصل سعر الجنيه الذهب عند مستويات 30.400 جنيه مصري، بعد ان وصل سعر الذهب عيار 21 عند مستويات 3800، جاء هذا نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وأسعار الذهب عالمياً التي لامست مستويات 2693 دولار امريكي لسعر الأونصة، على ان نبدأ مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال اجدد اسعار الذهب فى مصر.

اجدد اسعار الذهب فى مصر اليوم

نوضح امام حضراتكم الان اجدد اسعار الذهب فى مصر اليوم عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 على الشكل التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 مايعادل4331جنيه مصري غير شامل المصنعية والضريبة

سجل سعر الذهب عيار 21 مايعادل 3800 جنيه مصري غير شامل الضريبة والمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 18 مايعادل 3257 جنيه مصري غير شامل المصنعية والضريبة

بينما سجل سعر الجنيه الذهبي مايعادل 30400 جنيه مصري غير شامل ايضاً المصنعية والضريبة

سجل سعر الاونصة العالمية مستويات لمست 2693 دولار للاوقية