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يرتفع الان.. سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2024 في الصاغة المصرية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول يرتفع الان.. سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2024 في الصاغة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - تعتبر السبائك الذهبية وبالأخص سبيكة الذهب 20 جرام btc من أكثر السبائك انتشار في الأسواق المحلية بسبب زيادة السحب عليها من قبل المستثمرين لاعتبارها من أفضل الطرق في تجميد الأموال دون فقد قيمتها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد فهي أفضل وسيلة، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم أسعر السبائك.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم

يتسأل الكثير من الناس عن معرفة أسعار السبائك اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 لما قابلها في ارتفاع طفيف في التعاملات حيث وصل سعره كالاتي:

  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام الي  4,960 جنيه .
  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 12,358 جنيه .
  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 24,165 جنيه .
  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 96,490 جنيه .
  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن50 جرام 239,255 جنيه.
  • وصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 478,510 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب اليوم في التعاملات المحلية ليصل سعره الي :

  • وصل سعر الذهب عيار 24 4,337 جنية للشراء، بينما للبيع 4,326 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 18 3,253 جنية للشراء، بينما للبيع 3,244 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 21 3,795جنية للشراء، بينما للبيع  3,785 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 14 2,530جنية للشراء، بينما للبيع  2,523 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 22 3,976 جنية للشراء، بينما للبيع 3,965 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 12 2,169جنية للشراء، بينما للبيع  2,163 جنية.
  • وصل سعر الذهب عيار 9 1,626جنية للشراء، بينما للبيع 1,622 جنية.

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