اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة بي ان سبورت 1 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - تردد قناة بي ان سبورت 1 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن هذا الامر، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعتبر من ابرز القنوات الرياضية التي تقوم بعرض الكثير من المباريات الدورية والعالمية بأفضل جودة مستخدمة لتحسين الصورة والصوت، وهي تعمل بشكل مجاني تماما ولا تحتاج الي دفع أي رسوم، لذلك اليكم في النقاط القادمة التردد الخاص بالقناة الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة بي ان سبورت 1 الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2024/2025

تردد قناة بي ان سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: النايل سات

التردد الخاص القناة هو: 11013.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/2.

الجودة الصورة الخاص بالقناة هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 عرب سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10810.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3.

جودة البث هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 سهيل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: سهيل سات

التردد الخاص القناة الخاص بالقناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/2.

الجودة الصورة الخاص بالقناة هو: HD.

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