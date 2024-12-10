اكتشفوا كل جديد حول “المنافسة الشرسة” موعد لعبة العراق واليمن في كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة له بالمجان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - اشتدت عمليات البحث اليوم بين عشاق كرة القدم للتعرف علي موعد لعبة العراق واليمن في كأس الخليج، والجدير بالذكر ان هذه المباراة تعد من ضمن المباريات الهامة في الوقت الحالي، والتي يستعد لها الفريقين بكل حماس وجدية ويرصدون العين علي الفوز واخذ الكاس، وبالتحديد المنتخب العراقي يسعي الي تسجيل ثلاث نقاط انتهازاً لفرصة ارضه، ويوجد اكثر من قناة رياضية تبث المباراة كاملة وهذا ما نوضحه لكم في السطور القادمة.

موعد لعبة العراق واليمن في كأس الخليج

تعتبر لعبة العراق واليمن من اهم وابرز المباريات التي يتم لعبها في كأس الخليج 2024، وفي حقيقة الامر انه من المقرر انطلاقها في يوم 22 ديسمبر 2024، فهي تبث في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة العراق.

القنوات الناقلة للعبة العراق واليمن في كأس الخليج

قناة الكأس القطرية.

قناة الرابعة الرياضية.

وقناة بي إن سبورت القطرية.

تردد قناة بي ان سبورت القطرية الناقلة للعبة العراق واليمن في كأس الخليج

تردد قناة بي ان سبورت القطرية نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الرابعة الرياضية الناقلة للعبة العراق واليمن في كأس الخليج

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معلما تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية 2024 الناقلة للعبة العراق واليمن في كأس الخليج