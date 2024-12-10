نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد تطوير محور ستالينجراد.. ويؤكد العمل على رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظات - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

محمد البشير يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة السورية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لعقد جمعية عمومية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان الجداوي رمضان بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وشروط الاستحقاق المطلوبة - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وشروط الاستحقاق المطلوبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياتهم، حيث يمكن للمواطنين المستحقين الاستعلام عن تفاصيل المعاش الخاص بهم باستخدام الرقم القومي بكل سهولة عبر خطوات بسيطة من خلال موقع الوزارة، ومن خلال هذه السطور نستعرض آلية الاستعلام عن استحقاق المعاش لشهر ديسمبر والتعرف على الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة في استحقاق الدعم المقدم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن إجراء الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمتقدمين بطلب الحصول على المعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر.
  • في الخطوة التالية ثم بالبحث عن قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن استحقاق معاش تكافل وكرامة للوصول إلى الصفحة الخاصة بالاستعلامات.
  • أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.
  • بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر الاستعلام للحصول على جميع المعلومات المطلوبة، مثل حالة الاستحقاق وموعد صرف المعاش.

شروط استحقاق دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا صارمة لضمان توجيه الدعم للمستحقين الفعليين، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي:

  • يجب أن يكون المتقدم غير عامل في القطاع الحكومي أو الخاص.
  • يجب ألا يتلقى المتقدم أي معاشات تأمينية أو إضافية من جهات أخرى.
  • من الضروري أن تكون الأسرة المتقدمة تضم أطفالًا حديثي الولادة أو طلابًا في مراحل التعليم المختلفة ما اذا كانت الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.
  •  يشترط أن يكون المتقدم من كبار السن بعمر 65 عامًا أو أكثر.
  • يجب ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو عقارات أو محلات تجارية.
  • يجب ألا يمتلك المتقدم سيارات أو مركبات مسجلة باسمه.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

“الذهب راكب الصارخ وطالع”.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الجنيه الذهب يسجل رقم قياسي - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق