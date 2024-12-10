اكتشفوا كل جديد حول رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وشروط الاستحقاق المطلوبة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياتهم، حيث يمكن للمواطنين المستحقين الاستعلام عن تفاصيل المعاش الخاص بهم باستخدام الرقم القومي بكل سهولة عبر خطوات بسيطة من خلال موقع الوزارة، ومن خلال هذه السطور نستعرض آلية الاستعلام عن استحقاق المعاش لشهر ديسمبر والتعرف على الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة في استحقاق الدعم المقدم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن إجراء الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمتقدمين بطلب الحصول على المعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر.

في الخطوة التالية ثم بالبحث عن قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن استحقاق معاش تكافل وكرامة للوصول إلى الصفحة الخاصة بالاستعلامات.

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بدقة.

بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر الاستعلام للحصول على جميع المعلومات المطلوبة، مثل حالة الاستحقاق وموعد صرف المعاش.

شروط استحقاق دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا صارمة لضمان توجيه الدعم للمستحقين الفعليين، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي: