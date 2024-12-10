اكتشفوا كل جديد حول ننشر الأن .. رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 وشروط التسجيل في باك حر candidaturesbac.men.gov.ma - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 صباحاً - شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات عن رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025، حيث اتاحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الرابط الرسمي للنجاح في هذه الامتحانات ومن المقرر ان يتم بداية فيتح باب الترشح من بداية يوم 5 ديسمبر 2024، ويكون موعد الانتهاء من عملية التسجيل في يوم 5 يناير 2025 القادم، وتتم عملية الترشح للنجاح في امتحان البكالوريا وقامت وزارة التربية الوطنية بتوفير الرابط بشكل الكتروني امام الجميع للتسجيل في باك حر، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

رابط التسجيل بصفة مترشح حر 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل من خلال بوابة وزارة التربية الوطنية، وسوف نتعرف علي الخطوات للتسجيل علي النحو التالي:

يجب في البداية الدخول علي البوابة الرسمية للتربية الوطنية في المغرب.

ثم القيام بتحميل تطبيق هويت الرقمية علي الموبايل الخاص بكم.

ثم النقر علي كلمة انشاء مترشح حر من خلال بوابة الترشح.

ثم الدخول علي البوابة الخاصة بالهوية الرقمية.

ثم القيام بمسح الكود Qr.

شروط التسجيل في باك حر 2024

هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في باك حر، واليكم علي الشكل التالي: