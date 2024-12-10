اكتشفوا كل جديد حول “Bank of khartoum” رابط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين اون لاين بدون زيارة الفرع - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - أعلن بنك الخرطوم عن إعادة تفعيل خدمة فتح حساب بنكك والتي توقفت مؤقتًا نتيجة الأحداث الأخيرة في السودان، ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لتسهيل الخدمات البنكية للعملاء سواء من داخل أو خارج البلاد، فإذا كنت ترغب في فتح حساب جديد تابع معنا هذا المقال لتتعرف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين اون لاين بدون زيارة الفرع كما ستتعرف على المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لتفعيل الخدمة بكل سهولة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم للمغتربين

أتاح بنك الخرطوم رابط إلكتروني يمكن من خلاله فتح حساب بنكك بسهولة، وذلك عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالانتقال إلى رابط فتح حساب بنك الخرطوم.

أو قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق بنكك على هاتفك المحمول.

بعد ذلك اضغط على خيار تسجيل حساب جديد.

ثم اختر نوع الحساب المناسب لك.

بعد ذلك قم بتحديد اللغة التي تناسبك سواء العربية أو الإنجليزية.

ستظهر لك صفحة استمارة فتح حساب بنك الخرطوم.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مع الحرص على كتابة البيانات بدقة والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

بعد إدخال البيانات والتحقق منها اضغط على تأكيد الطلب وانتظر رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنكك

لضمان قبول طلب فتح الحساب يجب توافر الشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ضرورة امتلاك بريد إلكتروني صالح لتجنب عمليات الاحتيال.

تقديم صورة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية سارية.

إيداع مبلغ قدره 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى حيث سيتم خصم رسوم فتح الحساب والدمغات منه.

يشترط ألا يكون لديك حساب نشط مسبقًا في بنك الخرطوم.

أهمية تطبيق بنك الخرطوم

تعتبر إعادة تنشيط حساب بنك الخرطوم مبادرة مهمة لتسهيل العمليات البنكية للمغتربين والمقيمين داخل السودان، فهي توفر وسيلة مرنة وآمنة لإدارة الحسابات دون الحاجة لزيارة الفروع مما يساهم في تحسين تجربة العملاء ويوفر لديهم الوقت والجهد في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

تحديث تطبيق بنك الخرطوم

تم تحديث تطبيق بنكك لتقديم خدمة أفضل للعملاء في كل مكان من داخل وخارج السودان ويمكن الاستفادة من التطبيق وتثبيته من خلال الانتقال إلى متجر التطبيقات الموجود على هاتفك.