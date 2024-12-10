أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman على تردد كل القنوات الناقلة للمؤسس عثمان - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman على تردد كل القنوات الناقلة للمؤسس عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:42 صباحاً - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة الان نوضحها مع حضراتكم، حيث جميع مؤشرات البحث على جوجل باتت ان تكون مرتفعة لحد كبير وملحوظ من أجل متابعُة الحلقة الجديدة من المسلسل الذي  يعتبر واحدة من انجح الاعمال التي تبث فى تركيا عبر شاشات اي تى فى التركية، لهذا وعبر السطور التالية سنبدأ فى عرض كل ماهو متعلق حول تلك الحلقة الان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بدء العد التنازلي تجاه نقل وعرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان المقرر على ان تبث عبر شاشات اي تي فى التركية عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية، فى حلقة مهمة وشيقة سنتابع فيها العديد من الاحداث الشيقة التي من ضمنها سنتابع فيها اعترافات صوفيا لحليمة، مع صدمة كبيرة يعيشها عثمان وبالاً على إثر كشف حليمة كل الحقائق وخطف عائشة من قبل صوفيا وغيرها من الاحداث الشيقة، ليكون الحدث الابرز فى الحلقة الجديدة هو تعرض قبيلة السيد عثمان للهجوم، على ان نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان تردد القنوات الناقلة لمسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي المحبوب قيامة عثمان فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند الثامنة بتوقيت المملكة والسابعة حسب توقيت القاهرة على نحو الترددات التالية:

القمر الصناعي ترك سات
التردد:- 11628
معدل الاستقطاب افقي
الترميز:- 27500
الجودة اتش دي
معدل التصحيح:- 5/6
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12034
التصحيح 3/4
الاستقطاب افقي
الترميز 27500
القمر الصناعي عرب سات
التردد 11034
معدل الترميز27500
معدل الاستقطاب عمودي

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

هنا.. طريقة التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات بالخطوات واهم الشروط - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق