اكتشفوا كل جديد حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman على تردد كل القنوات الناقلة للمؤسس عثمان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:42 صباحاً - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على تردد كل القنوات الناقلة الان نوضحها مع حضراتكم، حيث جميع مؤشرات البحث على جوجل باتت ان تكون مرتفعة لحد كبير وملحوظ من أجل متابعُة الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعتبر واحدة من انجح الاعمال التي تبث فى تركيا عبر شاشات اي تى فى التركية، لهذا وعبر السطور التالية سنبدأ فى عرض كل ماهو متعلق حول تلك الحلقة الان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

بدء العد التنازلي تجاه نقل وعرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان المقرر على ان تبث عبر شاشات اي تي فى التركية عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية، فى حلقة مهمة وشيقة سنتابع فيها العديد من الاحداث الشيقة التي من ضمنها سنتابع فيها اعترافات صوفيا لحليمة، مع صدمة كبيرة يعيشها عثمان وبالاً على إثر كشف حليمة كل الحقائق وخطف عائشة من قبل صوفيا وغيرها من الاحداث الشيقة، ليكون الحدث الابرز فى الحلقة الجديدة هو تعرض قبيلة السيد عثمان للهجوم، على ان نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان تردد القنوات الناقلة لمسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي المحبوب قيامة عثمان فى مساء يوم الاربعاء من كل اسبوع عند الثامنة بتوقيت المملكة والسابعة حسب توقيت القاهرة على نحو الترددات التالية:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:- 27500

الجودة اتش دي

معدل التصحيح:- 5/6

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي