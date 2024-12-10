اكتشفوا كل جديد حول سعر عيار 21 … سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 فى جميع محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 نوضحه مع حضراتكم بعد الارتفاعات الاخيرة التي سجلها سعر الذهب بواقع 800 جنيه على سعر الجنيه الذهبي، حيث شهد سوق صرف العملة المحلية ارتفاعاً على سعر الدولار بشكل ملحوظ بشكل أثر بدوره على سعر الذهب فى الاسواق المحلية، لهذا سنوضح مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز اجدد اسعار الذهب.

سعر الذهب فى مصر اليوم

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر قد شهد من جديد ارتفاعاً كبيراً متاثراً بارتفاع سعر الذهب عالمياً وارتفاع سعر الدولار بعد تخطي سعر صرف الدولار حاجز 50.5 جنيه مصري، على ان يشهد سعر الذهب فى مصر خلال اليومين الحالين ارتفاعاً وصل من خلاله سعر عيار 21 عند مستويات 3790 جنيه مصري، بينما قد وصل سعر الذهب عيار 24 عند مستويات 4331 جنيه مصري، على ان تكون تلك الأسعار دون مصنعية والتي قد تصل الى 50 الى 200 جنيه على سعر الجرام الواحد فضلاً عن سعر الدمغة والضريبة، على ان نوضح مع حضراتكم عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان سعر الذهب فى مصر فى كل محلات الصاغة الان.

اجدد اسعار الذهب فى مصر اليوم

نوضح لكم الان تفاصيل سعر الذهب فى مصر اليوم عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 فى كل محلات الصاغة على الشكل التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 مايعادل4331جنيه مصري غير شامل المصنعية والضريبة

سجل سعر الذهب عيار 21 مايعادل 3790جنيه مصري غير شامل الضريبة والمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 18 مايعادل 3233 جنيه مصري غير شامل المصنعية والضريبة

بينما سجل سعر الجنيه الذهبي مايعادل 30320 جنيه مصري غير شامل ايضاً المصنعية والضريبة

سجل سعر الاونصة العالمية مستويات لمست 2657 دولار للاوقية