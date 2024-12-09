اكتشفوا كل جديد حول AD Sport.. ثبت تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 علي القمر الصناعي النايل والعرب سات وتابع اهم الدوريات العربية والعالمية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - زاد البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 لمتابعي البرامج الرياضية المختلفة و مباريات كرة القدم في الخليج العربي، لأهمية قناة ابو ظبي الرياضية فى المنطقة العربية فهي تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي يتم البحث عنها خلال هذه الفترة تحديداً من مشجعي ومحبي كرة القدم ، فهى تنقل مباريات الدوري الامارتي كما تتولى بث المباريات العالمية والمحلية بأعلى جودة، مع تقدم برامج تحليلية حصرية يقدمها محللون بارزون في المجال الرياضي وايضا تقوم بمتابعة سباق الأبل ولهذا نقدم إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية للاستمتاع بأفضل الأحداث والمباريات الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

لقد تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المتعددة من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباريات المحلية والعالمية، إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

في حال كان لديك رغبة في ضبط قناة أبو ظبي الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك وعلى القمر الصناعي عرب سات فإليك البيانات التالية:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة أبو ظبي الرياضية

من الآن يمكن لمحبي الرياضة وبالتحديد كرة القدم تثبيت قناة أبو ظبي الرياضية على الرسيفر سواء على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات، ولكن عليك بأن تقوم باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تشمل ما يلي: